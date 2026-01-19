Дрони летіли з шести напрямків: як Україна відбила нічний удар

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували Одесу. У місті є значні руйнування.

Зокрема, безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч.

Крім того, зафіксовано пошкодження на території об’єкту критичної інфраструктури. Одна людина постраждала.

Також повідомлялося про атаку росіян на Дніпро та Запоріжжя. Моніторингові канали інформували про потужні вибухи, однак офіційної інформації від місцевої влади щодо наслідків наразі немає.

Близько 2-ї ночі повітряну тривогу оголосили й у Києві. Мешканців закликали негайно пройти до найближчих укриттів, водночас деталі щодо ситуації наразі не повідомлялися.