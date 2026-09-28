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Дроны летели с шести направлений, есть "прилеты": как отработала ПВО по вражеским целям ночью

08:22 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Дроны летели с шести направлений, есть "прилеты": как отработала ПВО по вражеским целям ночью Фото: что известно о ночной атаке российских дронов (Getty Images)
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Ночью 28 сентября Россия выпустила по Украине 165 ударных дронов, 79 из которых - реактивные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россияне запустили 165 ударных дронов типа Shahed, Гербера и дроны-имитаторы Пародия. Среди них 79 - реактивные. Атака продолжалась с 18:00 27 сентября.

Дроны летели со стороны Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарского и Шаталового в России. Еще их запускали с оккупированной части Донбасса и из оккупированного Крыма - со стороны Гвардейского.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 112 вражеских дронов. Это Shahed, Гербера и беспилотники других типов.

Попадания вражеских дронов зафиксировали на 14 локациях. Еще на 7 локациях упали обломки сбитых целей.

Атака продолжается, в воздушном пространстве есть несколько вражеских дронов.

Напомним, вечером 27 сентября ударный дрон попал на территорию рынка "Столичный" в Софиевской Борщаговке Киевской области.

Известно о двух погибших, около 10 человек ранены.

Тем временем ночью россияне ударили управляемыми авиабомбами по двум районам Харькова . В Салтовском районе пострадали более 20 человек, в том числе 8 детей.

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