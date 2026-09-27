Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

Цієї ночі росіяни атакували 170 ударними безпілотниками типу Shahed ( 76 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.