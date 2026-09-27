Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью россияне атаковали 170 ударными беспилотниками типа Shahed (76 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ; ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.