Дроны летели с шести направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 27 сентября русские войска атаковали Украину 170 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 170 ударными беспилотниками типа Shahed (76 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ; ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербер и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.