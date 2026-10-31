Дрони летіли з шести напрямків, 20 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Цієї ночі росіяни атакували 134 ударними безпілотниками типу Shahed (72 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих безпілотників типу Shahed (49 із них - реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.