Дроны летели с шести направлений, 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью россияне атаковали 134 ударными беспилотниками типа Shahed (72 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Шаталово, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 105 вражеских беспилотников типа Shahed (49 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.