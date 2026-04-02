Дрони летіли з семи напрямків: як ППО відбила нічну атаку Росії

У ніч на 28 березня Росія атакувала Україну 172 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
З 18:00 1 квітня до ранку 2 квітня росіяни атакували 172 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 120 із запущених дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Нагадаємо, протягом 1 квітня українська ППО збила та подавила 345 ворожих безпілотників під час масованої денної атаки. Загалом за добу ворог випустив понад 700 ударних дронів різних типів.
Епіцентром атаки став захід України, де через влучання зафіксовано масштабні знеструмлення та пожежі.
Зокрема, у Черкаській області російський дрон убив чотирьох людей на відкритій місцевості.
Також під вогнем опинився Нікополь: окупанти атакували місто артилерією та FPV-дронами. Внаслідок обстрілу поранення дістали 10 мешканців, серед яких одна жінка перебуває у важкому стані.
А ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок атаки є постраждалі.