Дроны летели с семи направлений: как ПВО отразила ночную атаку России

С 18:00 1 апреля до утра 2 апреля россияне атаковали 172 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Около 120 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.