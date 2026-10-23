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Дрони летіли з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

08:20 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: сили ППО цієї ночі збили 140 ворожих дронів (Getty Images)

У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 176 ударними безпілотниками типу Shahed (92 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 140 ворожих безпілотників типу Shahed (68 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія атакувала Україну новою модифікацією "Герані-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Ракета отримала систему оптичної навігації, а також більші дальність, швидкість і висоту польоту.

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ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів