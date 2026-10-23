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Дроны летели с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:20 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: силы ПВО этой ночью сбили 140 вражеских дронов (Getty Images)

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами из семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 176 ударными беспилотниками типа Shahed (92 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 140 вражеских беспилотников типа Shahed (68 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксировано попадания средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия атаковала Украину новой модификацией "Герани-5" под названием "Герань-5 К5-К". Ракета получила систему оптической навигации, а также большую дальность, скорость и высоту полета.

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