Дроны летели с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью россияне атаковали 176 ударными беспилотниками типа Shahed (92 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 140 вражеских беспилотников типа Shahed (68 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.

Зафиксировано попадания средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.