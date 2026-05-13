Дрони летіли з різних напрямків, 20 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ

Нагадаємо, у ніч на 13 травня Росія продовжила масовані атаки дронами по території України. Внаслідок ударів є загиблі, постраждалі, руйнування та перебої зі світлом.

Зокрема, у Харкові пошкоджено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа.

На Одещині атаковано промислову інфраструктуру.

У Полтаві ворог бив по електропідстанції. Після атаки дрона понад 7 тисяч людей залишилися без світла.

На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки загинули вісім людей, ще 11 постраждали.

