Дроны летели с разных направлений, 20 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ

С вечера до утра россияне атаковали 139 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве десятки вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.