Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны летели с разных направлений, 20 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ

08:59 13.05.2026 Ср
2 мин
Атака все еще продолжается
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 111 вражеских беспилотников (Getty Images)

В ночь на 13 мая Россия атаковала Украину 139 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С вечера до утра россияне атаковали 139 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве десятки вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 13 мая Россия продолжила массированные атаки дронами по территории Украины. В результате ударов есть погибшие, пострадавшие, разрушения и перебои со светом.

В частности, в Харькове поврежден инфраструктурный объект, возник пожар.

В Одесской области атакована промышленная инфраструктура.

В Полтаве враг бил по электроподстанции. После атаки дрона более 7 тысяч человек остались без света.

В Днепропетровской области в результате вражеской атаки погибли восемь человек, еще 11 пострадали.

Подробнее о последствиях ударов РФ - в материале РБК-Украина.

