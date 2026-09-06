Дрони летіли з п’яти напрямків, є влучання: як ППО відбивала нічну атаку РФ
Уночі 6 вересня російські загарбники скерували на різні регіони України понад 100 безпілотників різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Під час нового повітряного нападу ворог застосував 108 засобів ураження:
- ударні БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні);
- "Гербера";
- дрони-імітатори типу "Пародія";
- S8000 "Бандероль".
Цього разу дрони летіли із 5 напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", дрони інших типів та 6 S8000 "Бандероль", - оголосили Повітряні сили ЗСУ.
Окрім того, відомо про влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на ще на семи.
У ПС ЗСУ попередили українців, що ворожа атака досі триває - у небі фіксують російські дрони.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київській області гасили масштабну пожежу після атаки РФ.
Також ми писали, що ввечері 5 вересня Росія понад дві години била по Запоріжжю.