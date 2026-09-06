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Дрони летіли з п’яти напрямків, є влучання: як ППО відбивала нічну атаку РФ

10:10 06.09.2026 Нд
1 хв
Захисники змогли знешкодити кілька ворожих S8000 "Бандероль"
aimg Юлія Капітонова
Дрони летіли з п’яти напрямків, є влучання: як ППО відбивала нічну атаку РФ Фото: ППО знешкодила більшість ворожих дронів (Getty Images)
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Уночі 6 вересня російські загарбники скерували на різні регіони України понад 100 безпілотників різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Під час нового повітряного нападу ворог застосував 108 засобів ураження:

  • ударні БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні);
  • "Гербера";
  • дрони-імітатори типу "Пародія";
  • S8000 "Бандероль".

Цього разу дрони летіли із 5 напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", дрони інших типів та 6 S8000 "Бандероль", - оголосили Повітряні сили ЗСУ.

Окрім того, відомо про влучання на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на ще на семи.

У ПС ЗСУ попередили українців, що ворожа атака досі триває - у небі фіксують російські дрони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київській області гасили масштабну пожежу після атаки РФ.

Також ми писали, що ввечері 5 вересня Росія понад дві години била по Запоріжжю.

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