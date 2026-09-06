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Дроны летели с пяти направлений, есть попадания: как ПВО отражала ночную атаку РФ

10:10 06.09.2026 Вс
1 мин
Защитники смогли обезвредить несколько вражеских S8000 "Бандероль"
aimg Юлия Капитонова
Дроны летели с пяти направлений, есть попадания: как ПВО отражала ночную атаку РФ Фото: ПВО обезвредило большинство вражеских дронов (Getty Images)
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Ночью 6 сентября российские захватчики направили в разные регионы Украины более 100 беспилотников разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Во время нового воздушного нападения враг применил 108 средств поражения:

  • ударные БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные);
  • "Гербера";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия";
  • S8000 "Бандероль".

На этот раз дроны летели из 5 направлений: Миллерово, Орел, Курск, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 82 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", дроны других типов и 6 S8000 "Бандероль", - объявили Воздушные силы ВСУ.

Кроме того, известно о попадании на 11 локациях, а также падении сбитых (обломки) еще на семи.

В ПС ВСУ предупредили украинцев, что вражеская атака продолжается - в небе фиксируют российские дроны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области тушили масштабный пожар после атаки РФ.

Также мы писали, что вечером 5 сентября Россия более двух часов била по Запорожью.

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