Дроны летели с пяти направлений, есть попадания: как ПВО отражала ночную атаку РФ
Ночью 6 сентября российские захватчики направили в разные регионы Украины более 100 беспилотников разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Во время нового воздушного нападения враг применил 108 средств поражения:
- ударные БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные);
- "Гербера";
- дроны-имитаторы типа "Пародия";
- S8000 "Бандероль".
На этот раз дроны летели из 5 направлений: Миллерово, Орел, Курск, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 82 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", дроны других типов и 6 S8000 "Бандероль", - объявили Воздушные силы ВСУ.
Кроме того, известно о попадании на 11 локациях, а также падении сбитых (обломки) еще на семи.
В ПС ВСУ предупредили украинцев, что вражеская атака продолжается - в небе фиксируют российские дроны.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области тушили масштабный пожар после атаки РФ.
Также мы писали, что вечером 5 сентября Россия более двух часов била по Запорожью.