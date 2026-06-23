Дрони летіли з п'яти напрямків, є "прильоти": як ППО відбила нічний удар РФ

Масована атака: звідки летіли дрони

У ніч з 22 на 23 червня Росія атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. Серед них - дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", а також безпілотники-імітатори типу "Пародія", зокрема реактивні варіанти.

Запуски відбувались з кількох напрямків:

Орел;

Курськ;

Брянськ;

Приморсько-Ахтарськ;

Міллерово.

Фото: як відпрацювала ППО по дронах (https://t.me/kpszsu/66046)

За попередніми даними на ранок 23 червня, сили ППО збили або пригнічили 118 ворожих безпілотників. Це дрони типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших. Знищені апарати фіксували на півночі, півдні та сході країни.

Водночас 13 ударних безпілотників усе ж досягли цілей - влучання зафіксовано на 11 об'єктах. Уламки збитих дронів впали ще на 3 локаціях.

Станом на ранок кілька ворожих дронів ще залишаються у повітряному просторі України. Населення закликають дотримуватися правил безпеки і не ігнорувати сигнали тривоги.