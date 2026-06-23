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Дроны летели с пяти направлений, есть "прилеты": как ПВО отбила ночной удар РФ

08:35 23.06.2026 Вт
2 мин
Большинство удалось сбить, но есть и "прилеты"
aimg Елена Чупровская
Фото: сколько дронов удалось уничтожить к утру (Getty Images)

Россия ночью вновь атаковала Украину дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-воздушных сил Украины.

Массированная атака: откуда летели дроны

В ночь с 22 на 23 июня Россия атаковала Украину 135 ударными беспилотниками. Среди них - дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также беспилотники-имитаторы типа "Пародия", в частности реактивные варианты.

Запуски осуществлялись с нескольких направлений:

  • Орел;
  • Курск;
  • Брянск;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Миллерово.

Фото: как отработала ПВО по дронам (https://t.me/kpszsu/66046)

По предварительным данным на утро 23 июня, силы ПВО сбили или подавили 118 вражеских беспилотников. Это дроны типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других. Уничтоженные аппараты фиксировали на севере, юге и востоке страны.

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В то же время 13 ударных беспилотников все же достигли целей - попадания зафиксированы по 11 объектам. Обломки сбитых дронов упали еще в 3 местах.

По состоянию на утро несколько вражеских дронов все еще находятся в воздушном пространстве Украины. Население призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.

В ночь на 23 июня Крым также не спал - там вспыхнули пожары на нефтяной базе и подстанции, а движение по Керченскому мосту было перекрыто. По данным мониторинговых групп, были поражены порт "Кавказ" и комплекс хранения нефтепродуктов.

Как сообщало РБК-Украина, той же ночью Россия атаковала и Запорожье - пострадали двое жителей, повреждены частный дом, автосервис и автозаправочная станция.

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