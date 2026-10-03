Дрони летіли з декількох напрямків, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

Росіяни атакували 157 ударними безпілотником типу Shahed (45 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера" та дрон інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.



Окрім того, вранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Наслідки атаки уточнюються.



Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.