Дроны летели с нескольких направлений, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Россияне атаковали 157 ударными беспилотником типа Shahed (45 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский безпилотник типа Shahed, "Гербера" и дрон других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.



Кроме того, утром враг атаковал Одесскую областьборажирующими боеприпасами типа "Бандероль". Последствия атаки уточняются.



Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.