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Дрони летіли з декількох напрямків, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:18 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Дрони летіли з декількох напрямків, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ Фото: сили ППО цієї ночі збили 131 ворожий дрон (Getty Images)
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У ніч на 3 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з чотирьох напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували 157 ударними безпілотником типу Shahed (45 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера" та дрон інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Окрім того, вранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Наслідки атаки уточнюються.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня російські війська вдарили дроном по Північному мосту в Києві.

Внаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили.

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