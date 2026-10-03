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Дроны летели с нескольких направлений, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

09:18 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Дроны летели с нескольких направлений, более 10 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ Фото: силы ПВО этой ночью сбили 131 вражеский дрон (Getty Images)
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В ночь на 3 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами по четырем направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Россияне атаковали 157 ударными беспилотником типа Shahed (45 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский безпилотник типа Shahed, "Гербера" и дрон других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Кроме того, утром враг атаковал Одесскую областьборажирующими боеприпасами типа "Бандероль". Последствия атаки уточняются.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, утром 3 октября российские войска ударили дроном по Северному мосту в Киеве.

В результате удара повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.

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