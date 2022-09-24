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Дрони-камікадзе можуть атакувати знову. ЗСУ дали поради

Фото: атаку дронами-камікадзе може повторити Росія (ілюстрація/korabelov.info)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові попередили про ймовірність повторних атак дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".

"Враховуючи імовірність повторних атак дронами-камікадзе, збереження загрози ракетних ударів та невгамовне бажання ворога тиснути психологічно на мирне населення, слід зважати на обов’язкові заходи безпеки", - йдеться в повідомленні.

Як поводитись у разі атаки дронами-камікадзе?

  • при наближенні дрона-камікадзе, як правило в повітрі чутно роботу його двигуна (звук схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили);
  • варто оцінити обстановку навколо, триматися осторонь адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів;
  • знайти укриття, де перечекати.

Як повідомлялося, у п'ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136.

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