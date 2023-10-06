Росія дронами атакувала Нікополь: постраждала жінка, зруйнований готель

"Ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе. Й тричі накривав його артилерійським вогнем", - написав Лисак.

За словами голови обласної адміністрації, осколкові поранення отримала 44-річна жінка. Її госпіталізували.

"Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт та готель. Понівечені 2 приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач", - додав Лисак.

Фото: наслідки обстрілу Нікополя (t.me/mykola_lukashuk/6892)

Нікополь під загрозою атак

Через близьку повітряну відстань до окупованої території Запорізької області (8 км), Нікополь майже завжди під загрозою атаки з повітря. Лише сьогодні, в місті 4 рази оголошували загрозу артобстрілу. Найтриваліша тривога, за даними карти повітряних тривог, була вночі і тривала близько 10 години.

Раніше, на цьому тижні, окупанти атакували Нікополь дронами та артилерією. Постраждала місцева жителька.

В кінці вересня під обстріл з важкої артилерії потрапив Нікопольський район. Постраждали двоє людей.