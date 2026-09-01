Дрони і ракети України господарюватимуть у небі РФ, доки триває війна, - Буданов

Буданов підтримав рішення Зеленського

За словами Буданова, Кремль навіть 1 вересня зробив "черговим днем терору проти українських дітей та цивільної інфраструктури".

"Керуючись правом на самооборону, Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь. Повністю підтримую рішення Президента та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського", - пише керівник ОП.

Як каже Буданов, небо Росії втратило свою безпеку.

Це нова реальність, про яку Україна офіційно попереджає:

міжнародні авіакомпанії,

страховиків,

партнерів.

"Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога", - запевнив Буданов.

На його переконання, Україна поважає дипломатичні зусилля партнерів і готова забезпечувати точкові паузи "виключно для реальних кроків до завершення війни".

Проте, доки триває агресія, українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі, запевнив він.

Україна закриє російське небо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російське небо де-факто буде закриватись.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх авіакомпаній, які використовують російський повітряний простір, а також страховиків, які користуються ключовими аеропортами РФ. Відтепер "російське небо стає повністю небезпечним".