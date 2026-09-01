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Дрони і ракети України господарюватимуть у небі РФ, доки триває війна, - Буданов

22:46 01.09.2026 Вт
2 хв
Українське озброєння контролюватиме повітряний простір країни-агресорки
aimg Олена Бджола
Фото: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов (facebook.com/kyrylo.budanov.official)

Україна пропорційно та жорстко відповість РФ на повітряний терор. Відтепер російське небо перестане бути безпечним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова у Telegram.

Буданов підтримав рішення Зеленського

За словами Буданова, Кремль навіть 1 вересня зробив "черговим днем терору проти українських дітей та цивільної інфраструктури".

"Керуючись правом на самооборону, Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь. Повністю підтримую рішення Президента та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського", - пише керівник ОП.

Як каже Буданов, небо Росії втратило свою безпеку.

Це нова реальність, про яку Україна офіційно попереджає:

  • міжнародні авіакомпанії,
  • страховиків,
  • партнерів.

"Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога", - запевнив Буданов.

На його переконання, Україна поважає дипломатичні зусилля партнерів і готова забезпечувати точкові паузи "виключно для реальних кроків до завершення війни".

Проте, доки триває агресія, українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі, запевнив він.

Україна закриє російське небо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російське небо де-факто буде закриватись.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх авіакомпаній, які використовують російський повітряний простір, а також страховиків, які користуються ключовими аеропортами РФ. Відтепер "російське небо стає повністю небезпечним".

Також повідомлялося, що, за словами двох джерел, існував план запускати до 1000 українських дронів на добу на аеропорти Москви та в околицях. Дешеві автономні дрони повинні були знаходити і вражати цілі без участі оператора. Проте на початку 2026 року план не був прийнятий.

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Володимир ЗеленськийКирило БудановВійна Росії проти України