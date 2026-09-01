Дроны и ракеты Украины будут господствовать в небе РФ, пока продолжается война, - Буданов

Буданов поддержал решение Зеленского

По словам Буданова, Кремль даже 1 сентября сделал "очередным днем террора против украинских детей и гражданской инфраструктуры".

"Руководствуясь правом на самооборону, Украина даст жесткий и пропорциональный ответ. Полностью поддерживаю решение Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского", - пишет руководитель ОП.

Как говорит Буданов, небо России утратило свою безопасность.

Это новая реальность, о которой Украина официально предупреждает:

международные авиакомпании,

страховщиков,

партнеров.

"Наши дальнобойные средства будут системно отрабатывать по военным целям на территории врага", - заверил Буданов.

По его убеждению, Украина уважает дипломатические усилия партнеров и готова обеспечивать точечные паузы "исключительно для реальных шагов к завершению войны".

Однако, пока продолжается агрессия, украинские дроны и ракеты будут господствовать в российском небе, заверил он.

Украина закроет российское небо

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо де-факто будет закрываться.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, а также страховщикам, пользующимся ключевыми аэропортами РФ. Теперь "российское небо становится полностью опасным".