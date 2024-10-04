Дрони і не лише. Латвійські волонтери відправлять "Азову" пакет допомоги на 200 тисяч євро

Як пише видання, до пакету для "Азова" від латвійських волонтерів увійшли: понад 100 FPV-дронів латвійського виробництва, розвідувальні безпілотники DJI, приціли нічного бачення, сухпайки, два позашляховики та дев'ять генераторів.

Фото: допомога для "Азова" від латвійських волонтерів (lsm.lv)

Такий пакет для українських захисників зібрала організація Support AZOV Latvia. Вона перебуває у постійному контакті з воїнами, щоб дізнатися про їхні головні потреби.

"Дуже допомагає підтримка ззовні, від самих латишів. І те, що ми туди їздимо, тому що, не кажучи вже про солдатів, яких дуже мотивують такі речі, люди відчувають, що вони не залишилися самі в цій війні та цій боротьбі", - розповів представник Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс.

Такий пакет бійцям "Азова" планується надати вже цього місяця.