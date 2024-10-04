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Дрони і не лише. Латвійські волонтери відправлять "Азову" пакет допомоги на 200 тисяч євро

Ілюстративне фото: "Азов" отримає допомогу від латвійських волонтерів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Латвії волонтери зібрали понад 200 тисяч євро на допомогу українській бригаді "Азов". За ці кошти купили безпілотники і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.

Як пише видання, до пакету для "Азова" від латвійських волонтерів увійшли: понад 100 FPV-дронів латвійського виробництва, розвідувальні безпілотники DJI, приціли нічного бачення, сухпайки, два позашляховики та дев'ять генераторів.

 

Фото: допомога для "Азова" від латвійських волонтерів (lsm.lv)

Такий пакет для українських захисників зібрала організація Support AZOV Latvia. Вона перебуває у постійному контакті з воїнами, щоб дізнатися про їхні головні потреби.

"Дуже допомагає підтримка ззовні, від самих латишів. І те, що ми туди їздимо, тому що, не кажучи вже про солдатів, яких дуже мотивують такі речі, люди відчувають, що вони не залишилися самі в цій війні та цій боротьбі", - розповів представник Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс.

Такий пакет бійцям "Азова" планується надати вже цього місяця.

 

Що передувало

Нагадаємо, Латвія з початку повномасштабного вторгнення росіян на українську територію активно надає військову допомогу бійцям ЗСУ.

У вересні прем'єр Латвії Евіка Силіня оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Туди увійшли бронетранспортери.

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АзовціДопомога УкраїніВійськова допомога