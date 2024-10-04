Дроны и не только. Латвийские волонтеры отправят "Азову" пакет помощи на 200 тысяч евро

Как пишет издание, в пакет для "Азова" от латвийских волонтеров вошли: более 100 FPV-дронов латвийского производства, разведывательные беспилотники DJI, прицелы ночного видения, сухпайки, два внедорожника и девять генераторов.

Фото: помощь для "Азова" от латвийских волонтеров (lsm.lv)

Такой пакет для украинских защитников собрала организация Support AZOV Latvia. Она находится в постоянном контакте с воинами, чтобы узнать их главные потребности.

"Очень помогает поддержка извне, от самих латышей. И то, что мы туда ездим, потому что, не говоря уже о солдатах, которых очень мотивируют такие вещи, люди чувствуют, что они не остались одни в этой войне и в этой борьбе", - рассказал представитель Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс.

Такой пакет бойцам "Азова" планируется предоставить уже в этом месяце.