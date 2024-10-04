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Дроны и не только. Латвийские волонтеры отправят "Азову" пакет помощи на 200 тысяч евро

Иллюстративное фото: "Азов" получит помощь от латвийских волонтеров (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Латвии волонтеры собрали более чем 200 тысяч евро на помощь украинской бригаде "Азов". За эти средства купили беспилотники и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Как пишет издание, в пакет для "Азова" от латвийских волонтеров вошли: более 100 FPV-дронов латвийского производства, разведывательные беспилотники DJI, прицелы ночного видения, сухпайки, два внедорожника и девять генераторов.

 

Фото: помощь для "Азова" от латвийских волонтеров (lsm.lv)

Такой пакет для украинских защитников собрала организация Support AZOV Latvia. Она находится в постоянном контакте с воинами, чтобы узнать их главные потребности. 

"Очень помогает поддержка извне, от самих латышей. И то, что мы туда ездим, потому что, не говоря уже о солдатах, которых очень мотивируют такие вещи, люди чувствуют, что они не остались одни в этой войне и в этой борьбе", - рассказал представитель Support AZOV Latvia Гунтарс Янсонс. 

Такой пакет бойцам "Азова" планируется предоставить уже в этом месяце. 

 

Что предшествовало

Напомним, Латвия с начала полномасштабного вторжения россиян на украинскую территорию активно предоставляет военную помощь бойцам ВСУ.

В сентябре премьер Латвии Эвика Силиня объявила новый пакет военной помощи Украине. Туда вошли бронетранспортеры.

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