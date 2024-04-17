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Дрони ГУР атакували загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії, - джерела

Фото: ГУР атакувало загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії (armyinform-com-ua)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Українські розвідники атакували російський загоризонтний радіолокатор "Контейнер" у Мордовії. Для атаки використовувалися дрони.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

Як зазначають джерела, за спецоперацією стояло Головне управління розвідки Міноборони. Дрони атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, який розташований у російському місті Ковилкіно у Мордовії.

Відстань від кордону України до місця ураження близько 680 кілометрів.

Що було ціллю атаки

Ціллю спецоперації був загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер". Дальність виявлення установки становить 3 тисячі км, висота виявлення - 100 км.

Додамо, що загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" був споруджений у Мордовії у 2000-2002 роках. У Ковилкіно розміщується приймальна частина та основна апаратурна частина РЛС.

Фото: дрони ГУР атакували загоризонтну РЛС "Контейнер" (росЗМІ)

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Російська ФедераціяГоловне управління розвідкиГУРВійна в УкраїніАтака дронів