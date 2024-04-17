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Дроны ГУР атаковали загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии, - источники

Фото: ГУР атаковало загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии (armyinform-com-ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украинские разведчики атаковали российский загоризонтный радиолокатор "Контейнер" в Мордовии. Для атаки использовались дроны.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

Как отмечают источники, за спецоперацией стояло Главное управление разведки Минобороны. Дроны атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в российском городе Ковилкино в Мордовии.

Расстояние от границы Украины до места поражения около 680 км.

Что было целью атаки

Целью спецоперации был загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения установки составляет 3 тысячи км, высота обнаружения - 100 км.

Добавим, что загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС "Контейнер" был построен в Мордовии в 2000-2002 годах. 

В Ковилкино размещается приемная часть и основная аппаратурная часть РЛС. Другая часть станции с излучающими антеннами находится в другом населенном пункте.

Приемная антенная система РЛС в Ковилкино состоит из 144 антенно-фидерных мачт высотой 34 метра и имеет длину 1300 метров и глубину 200 метров.

Фото: дроны ГУР атаковали загоризонтную РЛС "Контейнер" (росСМИ)

 

Что этому предшествовало

Ночью 11 апреля росСМИ сообщали об атаке на радиолокатор загоризонтного обнаружения в Ковилкино в Мордовии. В сети отметили, что якобы было повреждено здание, где раньше находился командный пункт.

Тогда министерство обороны РФ заявило, что над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией - по два, еще по одному в Брянской и Липецкой областях.

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