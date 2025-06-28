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Дрони ГУР атакували військові об'єкти Брянська у День Конституції, - джерела

Фото: дрони ГУР атакували військові об'єкти у Брянську
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Дрони ГУР Міноборони "привітали" Брянськ з Днем Конституції України. Були атаковані військові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Джерела РБК-Україна зазначають, що ударні безпілотники Головного управління розвідки вранці 28 червня атакували військові об'єкти Брянська. Як повідомили місцеві ЗМІ, у місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. 

"Ой, как 2 раза жахнуло! Взялись за нас конкретно", - скаржаться у соцмережах місцеві жителі, які чули прольоти невідомих БПЛА та сильні вибухи.

При цьому місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, а лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео нібито "наслідків роботи ППО". 

Як повідомили джерела у розвідці, сьогодні дрони ГУР уразили об'єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Атака на склади в Брянську

Нагадаємо, ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ. Після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.

За даними джерел РБК-Україна, склади атакували українські дрони "Бобер", "Баклан" і "Обрій".

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Брянська областьГУРВійна в УкраїніАтака дронів