Дроны ГУР атаковали военные объекты Брянска в День Конституции, - источники

Источники РБК-Украина отмечают, что ударные беспилотники Главного управления разведки утром 28 июня атаковали военные объекты Брянска. Как сообщили местные СМИ, в городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее.

"Ой, как 2 раза ужаснуло! Взялись за нас конкретно", - жалуются в соцсетях местные жители, которые слышали пролеты неизвестных БПЛА и сильные взрывы.

При этом местные власти никак не прокомментировали взрывы, а лишь напомнили о запрете съемки и публикации видео якобы "последствий работы ПВО".

Как сообщили источники в разведке, сегодня дроны ГУР поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Информация о последствиях атаки уточняется.

