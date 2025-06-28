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Дроны ГУР атаковали военные объекты Брянска в День Конституции, - источники

Фото: дроны ГУР атаковали военные объекты в Брянске
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Дроны ГУР Минобороны "поздравили" Брянск с Днем Конституции Украины. Были атакованы военные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Источники РБК-Украина отмечают, что ударные беспилотники Главного управления разведки утром 28 июня атаковали военные объекты Брянска. Как сообщили местные СМИ, в городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее.

"Ой, как 2 раза ужаснуло! Взялись за нас конкретно", - жалуются в соцсетях местные жители, которые слышали пролеты неизвестных БПЛА и сильные взрывы.

При этом местные власти никак не прокомментировали взрывы, а лишь напомнили о запрете съемки и публикации видео якобы "последствий работы ПВО".

Как сообщили источники в разведке, сегодня дроны ГУР поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Информация о последствиях атаки уточняется.

 

Атака на склады в Брянске

Напомним, вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ ВС РФ. После четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.

По данным источников РБК-Украина, склады атаковали украинские дроны "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

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