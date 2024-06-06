Дрони ГУР атакували нафтобазу в Бєлгородській області, - джерело

"Завдання виконано, заходи триватимуть", - сказав співрозмовник виданню.

Зазначимо, що про атаку дронів-камікадзе на нафтобазу Старооскольського міського округу повідомив і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, в результаті загорівся один із резервуарів, але пожежа нібито була ліквідована і "ніхто не постраждав".

"Чотирьма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає", - написав Гладков.

При цьому цієї ночі через атаку дронів у РФ також палало й на Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області. Місцева влада стверджує, що внаслідок влучання там зайнялася пожежа, а за інформацією місцевих Telegram-каналів, в районі НПЗ пролунало декілька вибухів і здійнявся "стовп вогню". На ранок пожежу загасили.

Атаки України на НПЗ у Росії