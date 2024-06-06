Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Белгородской области, - источник

"Задача выполнена, мероприятия продлятся", - сказал собеседник изданию.

Отметим, что об атаке дронов-камикадзе на нефтебазу Старооскольского городского округа сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате загорелся один из резервуаров, но пожар якобы был ликвидирован и "никто не пострадал".

"Четырем пожарным расчетам очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет", - написал Гладков.

При этом этой ночью из-за атаки дронов в РФ также пылало и на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Местные власти утверждают, что в результате попадания там загорелся пожар, а по информации местных Telegram-каналов, в районе НПЗ раздалось несколько взрывов и поднялся "столб огня". Наутро пожар был потушен.

Атаки Украины на НПЗ в России