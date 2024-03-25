Малюк: СБУ продовжує працювати, а НПЗ країни-бензоколонки - палати

Росія за рахунок експорту нафтопродуктів поповнює свій бюджет, у тому числі й воєнний. Саме тому СБУ активно працює над мінімізацією цих надходжень.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка, яке транслювали в ефірі телемарафону.

"Проведено ряд успішних операцій відповідними дальнобійними дронами", - розповів Малюк.

За його словами, СБУ вже здійснила 13 успішних атак на російські НПЗ, які вже на третину скоротили експорт російських нафтопродуктів.

Він також нагадав, що Росія з 1 березня офіційно повністю зупинила експорт бензину.

Атаки на НПЗ в Росії

Раніше в українських спецслужбах зазначали, що Сили оборони за останній час завдали ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників.

Британська розвідка заявила, що недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. При цьому, на думку Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак.

Нещодавно видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російських НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі заявила, що НПЗ на території Росії є законними цілями України з військового погляду. Завдаючи ударів по цих об'єктах Сили оборони діють за найкращими стандартами НАТО, додала чиновниця.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримувала закликів з боку Сполучених Штатів Америки щодо припинення атак по російських нафтопереробних заводах.

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