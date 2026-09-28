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Дроны есть, а детонаторов нет: Черновол рассказала, что экипажи покупают за собственные деньги

17:32 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Лев Шевченко
Дроны есть, а детонаторов нет: Черновол рассказала, что экипажи покупают за собственные деньги Фото: Татьяна Черновол (Василий Чуриков)
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Командир взвода ударных БПАК Татьяна Черновол заявила, что в армии нет электродетонаторов для дронов, а экипажи тратят боевые выплаты на батареи, антенны и топливо.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с форума "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия".

Электродетонаторы делают из электроспичек

Отвечая на вопрос о нововведениях с маркетплейсами оружия, Черновол отметила, что качество дронов и антенн "невероятно" выросло. Однако, по ее словам, "проседают мелкие детали". Она рассказала, что многие производители дронов закупают определенную плату, которая "крайне неэффективна". Экипажам приходится покупать другие платы за собственные средства.

Проблемой Черновол назвала ситуацию с электродетонаторами для дронов. По ее словам, их некому производить, потому что это дешево и неинтересно, а приобрести их негде. Она рассказала, что детонаторы изготавливают кустарно из электроспичек. Не каждый дрон с такими детонаторами подрывается, потому что не хватает силы тока и нужно доставлять дополнительные батарейки.

Батареи для разведчиков

Вторая проблема - батареи к дронам-разведчикам. По словам Черновол, для FPV батареи "еще нормальные", а для разведывательных дронов ситуация "очень плохая". Она объяснила, что Mavic со стандартной батареей летит примерно на 5 км, и экипажам говорят размещаться на таком расстоянии от врага.

Для полетов на 10 километров нужны другие батареи, которые экипажи покупают за собственные деньги: 10 тысяч гривень за батарею у Mavic и 18 тысыч гривень у Matrice.

По словам Черновола, это системно неправильно, потому что каждый экипаж непросто заменить: людей в армии мало, а пилотом можно сделать не каждого.

Провода, топливо и уменьшенное денежное довольствие

Черновол также назвала расходы на провода длиной 100 метров - 60 тысяч гривен, которые приходится покупать повторно после каждого прилета артиллерии или FPV. Отдельная статья расходов - топливо для генератора, заряжающего батареи Mavic и работающего круглосуточно на позиции. По ее словам, топливо не выдают.

Читайте также: Технологии, люди и экспорт оружия: о чем говорили на форуме "Оборона 2027" в Киеве

Также на форуме "Оборона 2027" CEO NAUDI Сергей Гончаров заявлял, что украинской оборонной индустрии нужно переходить от реактивной позиции к проактивной, то есть прогнозировать развитие войны не только в ближайшее время, но и через полгода или год.

По его словам, сейчас индустрия реакционно решает вопрос противодействия реактивным "Шахедам" и малым крылатым ракетам, и на это нужно больше времени, чем хотелось бы.

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