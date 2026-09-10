Дрони долетіли до Волині, а в Дніпрі - приліт по харчовому підприємтсву

Волинь під атакою

Вранці 10 вересня Волинська область зазнала атаки безпілотників. У регіоні зафіксували три ворожі повітряні цілі, які вдалося знищити сил протиповітряної оборони.

Після роботи ППО в області повідомили про наслідки падіння уламків збитих цілей. За інформацією, що постраждали в результаті атаки немає.

Таким чином, усі три безпілотники, які атакували регіон вранці, було знищено. Інформації про постраждалих через падіння уламків не надходило.

Що сталося у Дніпрі

Наслідки російської атаки зафіксували й у Дніпрі. Там внаслідок удару було пошкоджено підприємство харчової промисловості.

Наразі відомо, що попередньо обійшлося без постраждалих. Інших даних про наслідки пошкодження підприємства у повідомленні немає.

Оновлення на 11:30

Внаслідок повторного російського удару по Дніпру загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Під вогнем знову опинилося підприємство, яке вже було пошкоджено під час попередньої атаки, після чого спалахнула пожежа.