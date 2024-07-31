Дрони не долетіли до столиці. КМВА розповіла деталі масованої атаки на Київ
Російські дрони під час атаки на Київ 31 липня не долетіли до столиці. Окупанти спрямували на Київ близько 40 "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.
За його словами, ворог спрямував на столицю чотири десятки дронів. Ворожі безпілотники заходили на Київ хвилями практично з усіх можливих напрямків.
"Це була сьома атака столиці ворожими дронами у липні. Повітряна тривога тривала з перервами майже 9 годин. Але попри велику щільність та масованість ворожої атаки, жоден безпілотник не долетів до межі Києва. Всі "Шахеди" були збиті ще на підступах до столиці силами і засобами ППО", - сказав Шаманов.
Речник додав, що тип безпілотників та кількість збитих "Шахедів" оприлюднять Повітряні сили ЗСУ. Станом на зараз, за оперативними даними, у Києві без постраждалих і руйнувань.
Атака на Київ
В ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили "Шахеди" у напрямку Києва. Було дві хвилі атаки, частину дронів збивали зранку.
КМВА назвала сьогоднішню атаку наймасованішою з 2024 року. У Києві прямих влучань не зафіксовано.
Через падіння уламків дронів у Київській області спалахнула пожежа. Це сталося у Броварському районі під Києвом.
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