Дроны не долетели до столицы. КГВА рассказала детали массированной атаки на Киев
Российские дроны во время атаки на Киев 31 июля не долетели до столицы. Оккупанты направили на Киев около 40 "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.
По его словам, враг направил на столицу четыре десятка дронов. Вражеские беспилотники заходили на Киев волнами практически из всех возможных направлений.
"Это была седьмая атака столицы вражескими дронами в июле. Воздушная тревога длилась с перерывами почти 9 часов. Но несмотря на большую плотность и массированность вражеской атаки, ни один беспилотник не долетел до предела Киева. Все "Шахеды" были сбиты еще на подступах к столице силами и средствами ПВО", - сказал Шаманов.
Спикер добавил, что тип беспилотников и количество сбитых "Шахедов" обнародуют Воздушные силы ВСУ. По состоянию на данный момент, по оперативным данным, в Киеве без пострадавших и разрушений.
Атака на Киев
В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили "Шахеды" в направлении Киева. Было две волны атаки, часть дронов сбивали утром.
КГВА назвала сегодняшнюю атаку самой массированной с начала 2024 года. В Киеве прямые попадания не зафиксированы.
Из-за падения обломков дронов в Киевской области вспыхнул пожар. Это произошло в Броварском районе под Киевом.
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