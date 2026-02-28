Дрони дістали "Албашнефть": під Краснодаром палає нафтопереробний завод

Атаки по російських НЗП

Зазначимо, що це не перший випадок, коли об’єкти енергетичної інфраструктури держави-агресора зазнають уражень після візиту невідомих дронів. Ще б пак, президент України Володимир Зеленський називає удари по нафтових гігантах "найшвидшими санкціями" проти РФ.

Нагадаємо, що 13 вересня російські медіа повідомляли, що вночі ударні безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Башкортостані. І це при тому, що даний об’єкт розташований приблизно за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.