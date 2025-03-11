Дрони атакують Рязань, Підмосков'я і не тільки: що відомо

Наразі невідомо, що стало метою атаки дронів. Однак є інформація, що в Рязані міг бути атакований військовий об'єкт, а в Москві закрили аеропорти.

Атака дронів на Рязань

Станом на 03:11 за київським часом, канал SHOT писав, що від 10 до 17 вибухів було чути над містом Рязань у районі Дягилево. Перед цим, за словами росіян, вони чули характерний звук польоту дрона.

Незабаром канал ASTRA теж написав про звуки вибухів у Рязані. Посилаючись на слова мешканців, стверджувалося, що безпілотники атакують військовий аеродром "Дягилево". Однак жодної офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було.

Закриття аеропортів у Москві та звуки вибухів у Підмосков'ї

Приблизно о 03:30 мер Москви Сергій Собянін повідомив, що силами ППО було нібито знищено 6 дронів у Раменському міському окрузі.

О 04:24 за місцевим часом у Росавіції заявили, що для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден, введено тимчасові обмеження на роботу московського аеропорту "Жуковський". Через деякий час до списку додався аеропорт "Домодєдово" і "Стригіно" (другий у місті Нижній Новгород).

Після цього Собянін повідомив, що в міських округах Домодєдово і Раменське було збито ще 4 БпЛА. Але о 04:13 канал "Осторожно новости" стверджує, що збито вже 11 безпілотників.

Звуки вибухів у Курській області

З моменту настання нової доби росіяни скаржилися на звуки вибухів у Курську та Курчатові Курської області. У другому випадку, як стверджувалося, уламки одного з БпЛА впали на землю, внаслідок чого виникла пожежа (горів, імовірно, лише уламок дрона).