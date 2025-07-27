Дрони атакують Ленінградську область: лунають вибухи, скасовано десятки рейсів

Дронова атака на Росію

Нагадаємо, в ніч на 23 липня 2025 року в кількох регіонах Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників.

Міністерство оборони РФ заявило, що з 21:00 до 23:40 за московським часом протиповітряна оборона начебто знищила 51 український дрон.

Додамо, що наприкінці червня, у Ростовській області невідомі дрони уразили нафтобазу "Комбінату "Атлас", що постачала паливо російській армії.

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