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Дрони атакують Ленінградську область: лунають вибухи, скасовано десятки рейсів

Фото: Під Петербургом помітили безпілотники (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Ленінградській області повідомляють про атаку дронів. Чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Як повідомляють, у районах Гатчина, Всеволожськ, Кронштадт та Волосовський помітили рух безпілотних літальних апаратів.

Місцеві жителі повідомляють у чатах, що деякі дрони, ймовірно, були збиті - вони чули вибухи.

Раніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко попереджав про загрозу від БПЛА.

Через це петербурзький аеропорт Пулково тимчасово припинив прийом і відправлення літаків.

За даними, було затримано або скасовано понад 70 рейсів.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що в Санкт-Петербурзі після оголошення про небезпеку безпілотників майже припинив працювати мобільний інтернет.

Дронова атака на Росію

Нагадаємо, в ніч на 23 липня 2025 року в кількох регіонах Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників.

Міністерство оборони РФ заявило, що з 21:00 до 23:40 за московським часом протиповітряна оборона начебто знищила 51 український дрон.

Додамо, що наприкінці червня, у Ростовській області невідомі дрони уразили нафтобазу "Комбінату "Атлас", що постачала паливо російській армії.

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Російська ФедераціяАтака дронів