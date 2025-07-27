Дроны атакуют Ленинградскую область: раздаются взрывы, отменены десятки рейсов

Дроновая атака на Россию

Напомним, в ночь на 23 июля 2025 года в нескольких регионах России прогремели взрывы в результате атаки беспилотников.

Министерство обороны РФ заявило, что с 21:00 до 23:40 по московскому времени противовоздушная оборона якобы уничтожила 51 украинский дрон.

Добавим, что в конце июня, в Ростовской области неизвестные дроны поразили нефтебазу "Комбината "Атлас", которая поставляла топливо российской армии.

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