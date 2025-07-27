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Дроны атакуют Ленинградскую область: раздаются взрывы, отменены десятки рейсов

Фото: Под Петербургом заметили беспилотники (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Ленинградской области сообщают об атаке дронов. Слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Как сообщают, в районах Гатчина, Всеволожск, Кронштадт и Волосовский заметили движение беспилотных летательных аппаратов.

Местные жители сообщают в чатах, что некоторые дроны, вероятно, были сбиты - они слышали взрывы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал об угрозе от БПЛА.

Из-за этого петербургский аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправление самолетов.

По данным, было задержано или отменено более 70 рейсов.

Кроме того, местные жители сообщают, что в Санкт-Петербурге после объявления об опасности беспилотников почти прекратил работать мобильный интернет.

Дроновая атака на Россию

Напомним, в ночь на 23 июля 2025 года в нескольких регионах России прогремели взрывы в результате атаки беспилотников.

Министерство обороны РФ заявило, что с 21:00 до 23:40 по московскому времени противовоздушная оборона якобы уничтожила 51 украинский дрон.

Добавим, что в конце июня, в Ростовской области неизвестные дроны поразили нефтебазу "Комбината "Атлас", которая поставляла топливо российской армии.

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Российская ФедерацияАтака дронов