Дрони атакували завод у Саранську: що відомо про удар по унікальному об'єкту

У ніч на 5 квітня дрони атакували завод у Саранську. Він виробляє оптоволокно для безпілотників і є єдиним у Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
"БПЛА атакували завод із виробництва оптоволокна в Саранську. Унаслідок атаки виникла пожежа в районі підприємства", - ідеться в повідомленні.
Місцеві жителі кажуть, що нібито нарахували від шести до восьми дронів у небі.
Додамо, що глава Мордовії Артем Здунов визнав атаку на Саранськ.
"Сьогодні вночі одне з підприємств Мордовії зазнало атаки БПЛА. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні сили і засоби", - написав він.
Він додав, що на території працюють оперативні та екстрені служби і нібито постраждалих немає.
Саранськ - місто в Росії, столиця Республіки Мордовія та адміністративний центр однойменного міського округу.
АТ "Оптиковолоконні Системи" - перший і єдиний у Росії завод із виробництва оптичного волокна, розташований у Саранську.
Крім підприємства в Саранську, дрони в ніч на 5 квітня атакували промислове підприємство в Чапаєвську.
Місцева влада вже встигла відрапортувати про те, що постраждалих нібито немає, хоча фахівці МНС займаються гасінням загоряння, а ситуація нібито перебуває під контролем.
У січні цього року в аеропорту Саранська оголосили режим "килим". Причиною була нібито загроза дронів.
Цього ж дня тимчасові обмеження було запроваджено в аеропортах Калуги, Пензи та Саратова.
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