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Дрони атакували завод у Саранську: що відомо про удар по унікальному об'єкту

Фото: дрони атакували єдиний завод із виробництва оптоволокна для БПЛА в Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 5 квітня дрони атакували завод у Саранську. Він виробляє оптоволокно для безпілотників і є єдиним у Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"БПЛА атакували завод із виробництва оптоволокна в Саранську. Унаслідок атаки виникла пожежа в районі підприємства", - ідеться в повідомленні.

Місцеві жителі кажуть, що нібито нарахували від шести до восьми дронів у небі.

Додамо, що глава Мордовії Артем Здунов визнав атаку на Саранськ.

"Сьогодні вночі одне з підприємств Мордовії зазнало атаки БПЛА. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні сили і засоби", - написав він.

Він додав, що на території працюють оперативні та екстрені служби і нібито постраждалих немає.

Що відомо про завод у Саранську

Саранськ - місто в Росії, столиця Республіки Мордовія та адміністративний центр однойменного міського округу.

АТ "Оптиковолоконні Системи" - перший і єдиний у Росії завод із виробництва оптичного волокна, розташований у Саранську.

Атака дронів у Самарській області

Крім підприємства в Саранську, дрони в ніч на 5 квітня атакували промислове підприємство в Чапаєвську.

Місцева влада вже встигла відрапортувати про те, що постраждалих нібито немає, хоча фахівці МНС займаються гасінням загоряння, а ситуація нібито перебуває під контролем.

 

 

Не перша атака дронів на Саранськ

У січні цього року в аеропорту Саранська оголосили режим "килим". Причиною була нібито загроза дронів.

Цього ж дня тимчасові обмеження було запроваджено в аеропортах Калуги, Пензи та Саратова.

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