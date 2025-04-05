Дроны атаковали завод в Саранске: что известно об ударе по уникальному объекту

"БПЛА атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске. В результате атаки возник пожар в районе предприятия", - говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что якобы насчитали от шести до восьми дронов в небе.

Добавим, что глава Мордовии Артем Здунов признал атаку на Саранск.

"Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства", - написал он.

Он добавил, что на территории работают оперативные и экстренные службы и якобы пострадавших нет.

Что известно о заводе в Саранске

Саранск - город в России, столица Республики Мордовия и административный центр одноименного городского округа.

АО "Оптиковолоконные Системы" - первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске.

Атака дронов в Самарской области

Помимо предприятия в Саранске, дроны в ночь на 5 апреля атаковали промышленное предприятие в Чапаевске.

Местные власти уже успели отрапортовать о том, что пострадавших якобы нет, хотя специалисты МЧС занимаются тушением возгорания, а ситуация якобы находится под контролем.