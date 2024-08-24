Дрони атакували Воронезьку область: на землі почалася пожежа та детонація

У Воронезькій області РФ в результаті атаки безпілотниками почалася пожежа, що викликала детонацію "вибухонебезпечних об'єктів".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.
За словами губернатора області Гусєва, дрони, що атакували область, нібито були знищені засобами протиповітряної оборони, пожежа і детонація "вибухонебезпечних об'єктів" почалися в результаті падіння уламків. Де саме почалася пожежа і що детонує, губернатор не уточнив.
Він стверджує, що постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено.
За інформацією одразу кількох російських каналів, в Острозьку горить склад боєприпасів.
Нагадаємо, вночі, 22 серпня, дрони атакували військовий аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ. Фото спалаху аеродрому зафіксували на супутникових знімках.
Раніше, 16 серпня, українські дрони-камікадзе атакували російський аеродром "Саваслейка" у Нижегородській області РФ.
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