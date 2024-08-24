Дрони атакували Воронезьку область: на землі почалася пожежа та детонація

За словами губернатора області Гусєва, дрони, що атакували область, нібито були знищені засобами протиповітряної оборони, пожежа і детонація "вибухонебезпечних об'єктів" почалися в результаті падіння уламків. Де саме почалася пожежа і що детонує, губернатор не уточнив.

Він стверджує, що постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено.

За інформацією одразу кількох російських каналів, в Острозьку горить склад боєприпасів.