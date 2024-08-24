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Дроны атаковали Воронежскую область. ПВО снова все "сбила", но на земле начался пожар и детонация

Автор: Вадим Ребрина

В Воронежской области в результате атаки беспилотниками начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам губернатора области Гусева, атаковавшие область дроны якобы были уничтожены средствами противовоздушной обороны, пожар начался в результате падения обломков. Где именно начался пожар и что детонирует, губернатор не уточнил.

Он утверждает, что пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено.

По информации сразу нескольких российских каналов, в Острожске горит склад боеприпасов.

Напомним, ночью, 22 августа, дроны атаковали военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Фото возгорания аэродрома зафиксировали на спутниковых снимках.

Ранее, 16 августа, украинские дроны-камикадзе атаковали российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

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