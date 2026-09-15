Дрони атакували Волгоградську область та Сизрань: цемент-завод в диму, на НПЗ пожежа

Вибухи на заводі цементу

"Вибухи пролунали на території АТ "Себряковцемент" у Волгоградській області, перед цим у місті оголошували ракетну та дронову небезпеку, на підприємство виїхали пожежні екіпажі", - написав один із OSINT-пабліків.

Пізніше стало відомо, що вибух на заводі стався в районі цементної печі № 5". З опублікованих кадрів заводу видно дим, який простягнувся над об'єктом.

НПЗ у Сизрані під атакою

Під шквал дронів в Росії потрапив НПЗ у Сизрані, що в Самарській області, де оголосили повітряну тривогу за годину до опівночі.

"Попередньо, на Сизранському НПЗ горять резервуари з нафтопродуктами в промзоні",- повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Окрім цього, стало відомо, що Сили Оборони ракетами били по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки. Цю інформацію стверджує також один із OSINT-пабліків.

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