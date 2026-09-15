Дрони атакували Волгоградську область та Сизрань: цемент-завод в диму, на НПЗ пожежа

У Волгоградській області на АТ "Себряковцемент", найбільшому виробнику цементу в РФ, пролунали вибухи в ніч на 15 вересня. Також відомо про пожежу на НПЗ у Сизрані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
"Вибухи пролунали на території АТ "Себряковцемент" у Волгоградській області, перед цим у місті оголошували ракетну та дронову небезпеку, на підприємство виїхали пожежні екіпажі", - написав один із OSINT-пабліків.
Пізніше стало відомо, що вибух на заводі стався в районі цементної печі № 5". З опублікованих кадрів заводу видно дим, який простягнувся над об'єктом.
Під шквал дронів в Росії потрапив НПЗ у Сизрані, що в Самарській області, де оголосили повітряну тривогу за годину до опівночі.
"Попередньо, на Сизранському НПЗ горять резервуари з нафтопродуктами в промзоні",- повідомив Telegram-канал Exilenova+.
Окрім цього, стало відомо, що Сили Оборони ракетами били по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва, де ремонтують і модернізують військові літаки. Цю інформацію стверджує також один із OSINT-пабліків.
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Нагадаємо, президент США заявив, що Україна має припинити удари по російській інфраструктурі, маючи на увазі також НПЗ, адже це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизельного пального.
Напередодні Трамп вазагалі заявив про енергетичне перемир'я між РФ та Україною. Однак, як виявилось, це питання не узгоджене, а заява президента США була скоріш демонстративною, аніж свідчила б про реальну домовленість.