Дрони атакували три цивільні судна поблизу Румунії

Безпілотники атакували три комерційні судна біля узбережжя Суліни в районі дельти Дунаю, через що румунські ВПС двічі піднімали у повітря винищувачі.
Про це заявив держсекретар міністерства закордонних справ Румунії Лука Нікулеску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X.
Інцидент стався у суботу ввечері, 14 листопада. За словами Нікулеску, радари Міністерства оборони Румунії зафіксували повітряні цілі поблизу дельти Дунаю.
"Ці інциденти є неприйнятними та є порушенням міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене тривалою війною Росії проти України", - зазначив він.
Він додав, що постійно підтримує контакт з відповідними органами влади, а безпека моряків є абсолютним пріоритетом.
Румунія продовжить вживати всіх необхідних заходів спільно з союзниками для зміцнення безпеки в Чорному морі.
Це питання залишається ключовим пріоритетом для уряду у тісній співпраці з регіональними партнерами та НАТО.
Нагадаємо, що інциденти із цивільними суднами у Чорному морі поблизу румунського узбережжя трапляються не вперше.
Зокрема, ввечері 14 листопада у територіальних водах Румунії біля населеного пункту Сфинту-Георге безпілотник атакував судно, яке прямувало в Україну під прапором Палау. На щастя, унаслідок тієї атаки ніхто не постраждав.
Раніше, вранці 23 жовтня, у цьому ж районі сталася трагедія - біля узбережжя Румунії затонуло торговельне судно з українцями на борту.
Попередньо, причиною аварії також стало ураження дроном, тоді внаслідок інциденту одна людина загинула, а ще кілька членів екіпажу зникли безвісти.