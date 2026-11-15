Дроны атаковали три гражданских судна вблизи Румынии

Напомним, что инциденты с гражданскими судами в Черном море у румынского побережья происходят не впервые.

В частности, вечером 14 ноября в территориальных водах Румынии возле населенного пункта Сфинта-Георге беспилотник атаковал судно, следовавшее в Украину под флагом Палау. К счастью, в результате той атаки никто не пострадал.

Ранее, утром 23 октября, в этом же районе произошла трагедия - у побережья Румынии затонуло торговое судно с украинцами на борту.

Предварительно причиной аварии также стало поражение дроном, тогда в результате инцидента один человек погиб, а еще несколько членов экипажа пропали без вести.