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Дроны атаковали три гражданских судна вблизи Румынии

19:20 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: дроны атаковали три гражданских судна вблизи Румынии (Коллаж РБК-Украина)

Беспилотники атаковали три коммерческих судна у побережья Сулины в районе дельты Дуная, из-за чего румынские ВВС дважды поднимали в воздух истребители.

Об этом заявил госсекретарь министерства иностранных дел Румынии Лука Никулеску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

Инцидент произошел в субботу вечером, 14 ноября. По словам Никулеску, радары Министерства обороны Румынии зафиксировали воздушные цели вблизи дельты Дуная.

"Эти инциденты неприемлемы и являются нарушением международного права. Они отражают ухудшение ситуации безопасности, вызванное длительной войной России против Украины", - отметил он.

Он добавил, что постоянно поддерживает контакт с соответствующими органами власти, а безопасность моряков - абсолютный приоритет.

Румыния продолжит принимать все необходимые меры совместно с союзниками для укрепления безопасности в Черном море.

Этот вопрос остается ключевым приоритетом для правительства в тесном сотрудничестве с региональными партнерами и НАТО.

Напомним, что инциденты с гражданскими судами в Черном море у румынского побережья происходят не впервые.

В частности, вечером 14 ноября в территориальных водах Румынии возле населенного пункта Сфинта-Георге беспилотник атаковал судно, следовавшее в Украину под флагом Палау. К счастью, в результате той атаки никто не пострадал.

Ранее, утром 23 октября, в этом же районе произошла трагедия - у побережья Румынии затонуло торговое судно с украинцами на борту.

Предварительно причиной аварии также стало поражение дроном, тогда в результате инцидента один человек погиб, а еще несколько членов экипажа пропали без вести.

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