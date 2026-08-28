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Дрони атакували ТЕС у Щасті, окуповані Донеччина й Луганщина лишились без світла

02:54 28.08.2026 Пт
2 хв
Станція забезпечує близько 80% потреб окупованого регіону в електриці
aimg Катерина Коваль
Фото: На окупованій частині Донбасу стався повний блекаут (росЗМІ)

На тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей стався повний блекаут після атаки безпілотників. Загорілася теплова електростанція в місті Щастя Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що за станція постраждала

Луганська теплова електростанція, відома також як колишня Ворошиловградська ДРЕС, розташована в місті Щастя поблизу Луганська.

Вона має шість діючих і два законсервовані енергоблоки, що вже вичерпали свої проєктні ресурси, і забезпечує близько 80% потреб окупованого регіону в електроенергії.

До повномасштабного вторгнення станція входила до складу ДТЕК Східенерго. Після окупації регіону російська адміністрація повідомляла про "націоналізацію" підприємства та намір інвестувати в його реконструкцію понад 2,1 мільярда рублів.

Фото: пожежа на Луганській ТЕС (t.me/exilenova_plus)

Однак уже у 2024 році станція перестала існувати як самостійний об'єкт і перейшла у власність новоствореного акціонерного товариства.

Окупаційна адміністрація так і не розкрила особи "інвесторів" і не коментувала непрозору схему передачі багатомільярдного активу приватній компанії, чиї власники приховані реєстратором.

Удари по об'єктах на окупованих територіях Донбасу відбувалися й раніше. Ще у травні Повітряні сили ЗСУ ракетами Storm Shadow вразили важливий об'єкт РФ у Луганській області - командний пункт та вузол зв'язку російських військ, що мало послабити систему управління окупантів.

На тлі затяжної окупації занепадають й інші об'єкти регіону - зокрема, перший домашній стадіон донецького "Шахтаря" фактично перетворився на звалище, простоявши без догляду 12 років.

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ЛуганськДонецькТЕС